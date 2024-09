Fortaleza tem 22 pontos próprios para banho neste fim de semana

Dos 33 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) no litoral de Fortaleza, 22 pontos estão próprios para banho neste fim de semana. A maior parte dos trechos disponíveis para banho está no setor Leste, que contempla a Praia do Futuro. A análise foi divulgada nesta sexta-feira, 13.

Os melhores trechos para banho neste fim de semana estão no lado leste da Capital, composto pela Abreulândia, Praia do Futuro, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho. No total, são 12 trechos próprios para banho neste setor. Os pontos vão da Praia da Caça e Pesca – na altura da rua Germiniano Jurema até a Praia do Futuro, na altura da rua Clóvis Mota; e da altura da rua Ismael Pordeus até as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Já o setor Centro, que contempla praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, está com sete trechos próprios para banho neste fim de semana. Os pontos vão da praia do Mucuripe – na altura da Estátua Iracema do Mucuripe até a altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar. Já na Praia do Meireles, os pontos adequados estão na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, até a Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.