Com torneios e formações sustentáveis, Festival do Vento reúne 400 pessoas na Praia do Preá

Além do Campeonato Strapless Kitesurf Freestyle e da Maratona Open Foil, evento contou com oficinas de formação para jovens de Cruz e tour sustentável

O Rancho do Peixe, localizado na praia do Preá, foi palco neste final de semana do Festival do Vento. Em sua terceira edição, a primeira batizada com os ventos marcantes do local, o evento do Grupo E* reuniu 400 pessoas e promoveu entre os dias 5 e 7 de setembro competições de kitesurf, formações de alunos de escolas da comunidade, além de oficinas e venda de produtos de artesãs locais.

A ideia de formular o evento, de acordo com o sócio-fundador do Grupo E*, Marco Dalpozzo, surgiu da possibilidade de usufruir e compartilhar dos ventos do norte litorâneo do Ceará nesse período mais ventilado do ano, sem esquecer de promover a formação de atletas e também a sinergia com nativos da região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Setembro, em nossa percepção, é nosso melhor mês no Preá pelos ventos, mas não é férias no Brasil e é fim de férias na Europa. Analisando dessa forma, vimos que é um mês que dá para aproveitar para reunir em um final de semana como esse as turmas do kitesurf. E nada melhor do que ficarmos juntos num festival, uma competição entre amigos, pois todos são competitivos, mas também promovendo formações e tours também para os nativos daqui”, destacou ele.