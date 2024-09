Atendimentos veterinários gratuitos realizados pelo Vetmóvel são ampliados

A Prefeitura de Fortaleza ampliou as ofertas de consultas e castração gratuitas realizadas pelo Vetmóvel. As duas unidades, localizadas nos bairros Antônio Bezerra e Parque Santa Maria, distribuíam 20 fichas e agora ofertam 40 fichas para atendimentos clínicos. A ampliação ocorreu no último dia 5.

Metade das fichas são distribuídas pela manhã, das 7 às 12 horas, e também pela tarde, das 13 às 16 horas. A Prefeitura também aumentou o número de castrações, agendando mais cirurgias para serem realizadas durante a semana.

A cirurgia de castração deverá ser agendada através do telefone 156, da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal (Coepa) e também do site oficial.