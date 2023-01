VetMóvel oferece serviços veterinários na Barra do Ceará

Serviços de atendimento veterinário serão oferecidos aos moradores da Barra do Ceará neste sábado, 27. O VetMóvel, equipamento tocado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), está à frente da ação.

Os serviços ficarão disponíveis na EEM Deputado Francisco de Almeida Monte, localizada no bairro Barra do Ceará, das 8h às 12h, com distribuição de 65 fichas. Os serviços oferecidos incluem consultas, vacinação, testes de calazar e castração (sob agendamento).

A Coapa aponta que cães e gatos podem receber a vacina antirrábica a partir dos quatro anos de idade, devendo ser reaplicada anualmente. O tutor precisa ter posse do cartão de vacinação quando comparecer à unidade. Juntamente com o documento, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem suspeito de se passar por carteiro para roubar casas é preso em Messejana

PM de folga é baleado na perna e tem arma roubada na Aerolândia

Crime de moeda falsa: PF cumpre mandados em dois bairros de Fortaleza

Tags