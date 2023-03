VetMóvel oferece serviços gratuitos para cães e gatos no bairro Amadeu Furtado

O VetMóvel, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, promove serviços veterinários gratuitos no bairro Amadeu Furtado (Regional 3) a partir desta sexta-feira, 3.

Atendimento

O equipamento oferecerá consultas, castrações e vacinação antirrábica para cães e gatos. O serviço de castração é realizado mediante agendamento. Para isso, é necessário se cadastrar ligando para o número 156 (opção 6) e aguardar o contato da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Para que o animal receba a vacina antirrábica é necessário realizar uma consulta. Diariamente, a partir das 7h30, são distribuídas 20 fichas para o atendimento no período da manhã. Pela tarde, o procedimento se repete, com a disposição de 20 fichas, a partir de 13h.

Documentação

Para o atendimento, é necessário que o responsável pelo animal leve RG, CPF e comprovante de endereço de Fortaleza. Os cães devem estar utilizando coleira, focinheira e guia e os gatos devem estar em caixa de transporte.

Recomenda-se o que o tutor esteja com o cartão de vacinação do animal. Caso não tenha, é possível receber o documento no local.

Equipamento de atendimento veterinário itinerante — além de contar com uma unidade fixa ao lado da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó, no bairro Passaré — o VetMóvel foi lançado em 2018 e já passou por mais de 50 bairros da capital.

De acordo com a Prefeitura, o projeto realizou mais de 177 mil procedimentos, sendo 39 mil castrações, 37 mil consultas clínicas, 25 mil vacinas antirrábicas aplicadas, 15 mil exames de triagem para calazar e 54 mil materiais educativos distribuídos.

Serviço

Atendimento VetMóvel no bairro Amadeu Furtado

Local: Praça Monsenhor Linhares

Período: A partir do dia 3 de março, de segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 12h e 13h às 16h

