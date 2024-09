Greve de aeronautas afeta mais de 30 mil passageiros na Argentina

O jornal local La Nación informa que os sindicatos pedem um ajuste de pelo menos 25%.

A greve também afeta as companhias aéreas Flybondi e Jetsmart devido à alteração no serviço do Aeroparque, em Buenos Aires.

O secretário-geral da Associação do Pessoal Aeronáutico (Apa), Juan Pablo Brey, disse à rádio Urbana Play que desde a posse de Milei em dezembro, o poder aquisitivo dos funcionários aeronautas caiu 40%.