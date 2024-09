Para secretário da Fazenda, balanço de riscos do cenário externo é menos adverso que antes

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 13, que o balanço de riscos do cenário externo se tornou menos adverso do que antes, devido principalmente à redução das incertezas em torno da redução dos juros americanos e de outras economias avançadas.

"Ao mesmo tempo que essa certeza cresceu, também ganharam importância algumas dúvidas quanto ao nível de atividade, tanto nos Estados Unidos, mas em particular na China", ele disse, durante uma entrevista coletiva para comentar o Boletim Macrofiscal divulgado nesta sexta pela pasta.

Apesar dessas incertezas, o secretário afirmou haver sinais de desaceleração da demanda chinesa, mas que a expectativa ainda é de que a economia do país asiático cresça perto da meta, de 5%. Hoje, a expectativa oficial é de um crescimento de 4,8%, mas Mello afirmou que é necessário aguardar para ver o impacto das medidas adotadas pelo governo da China para garantir uma expansão maior.