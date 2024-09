Animal atropelado em acidente de trânsito é resgatado por agentes da AMC

Cachorro foi atropelado após passar na frente de uma motocicleta. O condutor do veículo tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento

Um cachorro foi atropelado na noite de quarta-feira, 11, na avenida Deputado Paulino Rocha, próximo ao cruzamento com av. Pompílio Gomes, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realizaram o resgate do animal e auxiliaram o motociclista que estava ferido.

A AMC foi acionada por volta das 22h30min, para atender à ocorrência do acidente. No momento em que chegaram ao local, os agentes encontraram o condutor ao solo, com ferimentos; já o cachorro estava imobilizado próximo a um veículo.

O condutor relatou aos agentes que tentou desviar do cachorro para não ocorrer o acidente, mas o cão realizou a travessia de forma inesperada e não conseguiu evitar o acidente.