Paris denuncia pena de prisão de francês por graffiti no Azerbaijão

"A França denuncia o tratamento arbitrário e abertamente discriminatório de que é vítima o nosso compatriota Théo Clerc no Azerbaijão", lamentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês, Christophe Lemoine.

A França protestou, nesta quinta-feira (12), contra a pena de prisão de três anos de um dos seus cidadãos por "graffiti no metrô" no Azerbaijão, intensificando a tensão diplomática entre os dois países.

Mas, ao contrário de Clerc, os seus companheiros foram condenados "a uma multa simples" pelos mesmos fatos: "graffiti no metrô", lamentou o porta-voz da diplomacia francesa.

O Azerbaijão rejeitou imediatamente as críticas "inaceitáveis" e "infundadas" da França, nas palavras do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, Ayxan Hacizada.

"A sentença proferida contra o cidadão francês e outras pessoas que danificaram intencionalmente bens do Estado é competência do tribunal" e a França "não tem o direito de questioná-la", acrescentou.