Cerca de 50 países pedem à Venezuela na ONU que publique 'imediatamente' resultados das eleições

"Instamos o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a publicar imediatamente os resultados da votação da eleição presidencial de todos os colégios eleitorais e permitir a verificação imparcial dos resultados por observadores independentes, em prol da credibilidade, legitimidade e transparência do processo eleitoral", pediram em uma declaração lida pelo representante do Panamá.

Sem ter ainda publicado as atas de votação das eleições presidenciais realizadas em 28 de julho, as autoridades eleitorais venezuelanas atribuíram a vitória ao presidente Nicolás Maduro, embora a oposição afirme que seu candidato, Edmundo González Urrutia, atualmente exilado na Espanha, seja o vencedor com mais de 60% dos votos.

De acordo com um relatório preliminar de um painel de especialistas da ONU divulgado em 13 de agosto, o CNE "não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade" e "descumpriu" os prazos estabelecidos.

"É hora de os venezuelanos realizarem negociações construtivas e inclusivas para resolver esse impasse eleitoral e restaurar, pacificamente, as normas democráticas (...) e os desejos dos venezuelanos", diz a declaração.