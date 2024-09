Cratera abre em rua do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, pela segunda vez neste ano

Moradores do local temem que novas crateras surjam na rua e sobre suas casas, a Ambiental Ceará informa que ainda não tem uma data de conclusão para a finalização da obra

Uma nova cratera se abriu no asfalto da rua Dr. Manuel Soares, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, gerando transtornos para os moradores da área. O incidente ocorreu na última quinta-feira, 4, por volta das 12 horas. Moradores da região afirmam que essa não foi a primeira vez que isso ocorreu, em fevereiro deste ano, após as fortes chuvas na Cdade, uma outra cratera se abriu na mesma rua.

O morador Antônio Viana destaca que desde o ano passado as crateras começaram a surgir na rua Dr. Manuel Soares, e que em um ano seis crateras já se formaram na rua. “Atualmente três buracos estão abertos, um está em obra e outros dois ainda não foram ajeitados, estamos aguardando o momento em que as coisas vão melhorar”, disse o morador.

“Nosso maior receio é que novos buracos apareçam, inclusive sob nossas casas, como tinha um aqui embaixo da minha casa e foi tampado pela Ambiental Ceará, em novembro tinha um embaixo de um prédio de quatro andares e eles conseguiram fechar também”, destacou Antônio.