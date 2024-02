Cratera se abre em rua do bairro Antônio Bezerra após chuvas em Fortaleza

Roberto Macedo, de 45 anos, relatou que estava em casa quando ouviu o estrondo. Ao sair do imóvel, ele e o vizinhos viram que o buraco havia se formado no meio da rua e, conforme a água da rua escorria, o tamanho aumentava.

Após as chuvas dessa segunda-feira, 26, o asfalto da rua Dr. Manuel Soares, no bairro Antonio Bezerra, em Fortaleza , acabou cedendo e formando uma cratera. A fissura se formou por volta das 20 horas e causou transtornos aos moradores.

Sobre isso, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) respondeu ao O POVO que não havia obra no local e que a ocorrência foi ocasionada pelas fortes chuvas, "semelhante a algumas outras que vem ocorrendo na capital, em outros pontos e até de outros sistemas".

Macedo relata ainda que mais a frente do local onde a cratera se abriu tem outro buraco prestes a ceder.

Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-02-2024: Após chuva forte abriu um buraco na Rua Doutor Manuel Soares no Bairro Antônio Bezerra. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal Após chuva forte, buraco se abre na rua Doutor Manuel Soares, no bairro Antônio Bzerra Crédito: Samuel Setubal

Um dos primeiros a chegar ao local, Júnior Lima, de 19 anos, disse que na hora que o asfalto cedeu ele ouviu um pequeno estrondo.

"A vizinhança ficou com medo. Ontem a noite mesmo, ninguém conseguiu dormir aqui, todos foram para a casa de parentes com medo de algo acontecer", contou.

A Ambiental Ceará e a Cagece informaram em nota que atuam no reparo da tubulação que se rompeu na noite de segunda-feira, 26, e obstruiu o asfalto da rua no bairro Antonio Bezerra. A operação se trata da substituição de um trecho do coletor tronco com 1,2 m de diâmetro.