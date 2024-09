6 dicas para estudar atualidades para os vestibulares

Professor de História reúne orientações fundamentais para os estudantes que vão fazer as provas do Enem

A data dos vestibulares mais almejados do país está se aproximando e a concorrência será grande. Para se ter uma ideia, a prova da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) contará este ano com 99.573 candidatos e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com 5 milhões de participantes. Dentre os principais assuntos presentes nesses vestibulares, estão as questões de atualidades.

De acordo com o autor e professor de história do Sistema de Ensino pH Gabriel Onofre, para se sair bem nas matérias que cobram temas de atualidades, a capacidade de analisar e entender os principais acontecimentos do momento se trata de um diferencial importante. “A compreensão de eventos globais e locais impacta diretamente o desempenho dos candidatos, uma vez que as provas exigem uma análise crítica e atualizada dos assuntos em debate”, comenta.

Mas como estudar atualidades de maneira qualificada? Com o intuito de auxiliar os jovens nessa tarefa, Gabriel Onofre lista 6 importantes dicas. Confira!