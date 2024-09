Estudantes de escola profissionalizante realizam evento para celebrar Dia do Administrador

Organizado pelos alunos do 2º ano da EEEP Joaquim Moreira de Souza, o evento contou com palestras e participação de estudantes de outra instituição

Em comemoração ao Dia do Administrador, celebrado no dia 9 de setembro, os alunos do 2º ano do curso técnico de administração da EEEP Joaquim Moreira de Souza, localizado no bairro Parangaba, em Fortaleza, realizaram um evento especial para comemorar a data. A celebração ocorreu nesta terça-feira, 10, na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e reuniu 170 participantes, incluindo alunos do 1º e 3º ano da EEEP Joaquim Moreira de Souza e estudantes do 1º ano EEEP Paulo VI.

Os organizadores do evento foram os próprios alunos do 2º ano, que se encarregaram de buscar patrocínios, buscar palestrantes e coordenar a logística do evento. As estudantes Yasmin Alves e Vivian Oliveira, duas das alunas envolvidas na organização, explicaram o processo organizacional.

“Dividimos as tarefas entre setores e líderes para garantir eficiência, pois na escola aprendemos sobre a importância de dividir as tarefas e sobre a eficácia de que cada um precisa fazer para organizar um evento”, disse Vivian Oliveira. A organização do evento levou dois meses, incluindo o período de férias, e foi marcada por intensos esforços de equipe.