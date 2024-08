Projeto disponibiliza aulas de surfe gratuitas para 500 crianças em Fortaleza

Inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas por telefone; iniciativa conta com aulas específicas para alunos com deficiência

A faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza, esteve mais movimentada durante a manhã desta sexta-feira, 30. Desde o início do dia, dezenas de crianças e adolescentes se reuniram para participar do lançamento da 2ª edição do Surfe Cooperativo, um projeto do Instituto Povo do Mar (Ipom) que oferta aulas de surfe gratuitas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e público geral entre 5 e 17 anos de idade.

Com mais de 500 alunos inscritos, as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, com o objetivo de ensinar a prática do surfe e reforçar a importância do esporte e da preservação da natureza para os jovens. Entre uma prática e outra, os membros são convidados a realizarem a limpeza da praia, removendo o lixo que encontrarem durante o caminho até o mar.