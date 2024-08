Ciclofaixa de Lazer é ampliada e contemplará novo Parque Rio Branco

A partir deste domingo, 1°, a Ciclofaixa de Lazer terá o itinerário e contemplará o novo Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, que foi inaugurado neste mês após investimento de R$ 8 milhões. A Prefeitura de Fortaleza informou que o espaço público também será o novo ponto de apoio para o ciclista, com acesso para as três rotas que o evento ciclístico disponibiliza, das 6 às 12 horas.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) estarão dando suporte ao evento.

Pontos de apoio e Xiringadores

Além do Parque Rio Branco, os ciclistas contarão com outros quatro pontos de apoio: Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy; Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Montese; Anfiteatro do Parque do Cocó, no Cocó; e Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza. Todos os locais supramencionados disporão de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os equipamentos que borrifam água, intitulados xiringadores, estarão disponíveis em quatro trechos do itinerário. Na rota Leste, o dispositivo está localizado na avenida Beira-Mar, próximo à rua José Vilar. Na rota Oeste, o equipamento fica no cruzamento da avenida Bezerra de Menezes com rua Padre Anchieta. O ponto de apoio do Parque Rachel de Queiroz também contará com o equipamento.