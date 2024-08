Incêndio afeta a Ilha da Madeira há uma semana

Com duas fontes ainda ativas, que mobilizam mais de 100 bombeiros, "o foco mais preocupante se encontra agora na região da cordilheira central" dessa ilha localizada perto da costa marroquina, muito frequentada por turistas estrangeiros, indicou o serviço regional de proteção civil em um relatório divulgado nesta quarta-feira.

Ao meio-dia de terça-feira, o fogo havia queimado 4.392 hectares, ou seja mais 959 hectares em 24 horas, indicou o Copernicus no X.

Um incêndio que afeta há uma semana as colinas da ilha da Madeira queimou uma superfície de 4.000 hectares, informou o observatório europeu Copernicus (EMS) nesta quarta-feira (21).

O incêndio foi declarado na última quarta-feira no município de Ribeira Brava e depois se propagou aos municípios vizinhos de Câmara de Lobos e Ponta do Sol, localizados no litoral sul da ilha.

Duzentas pessoas foram retiradas da região, principalmente para evitar o risco de inalação de fumaça, mas a maioria conseguiu voltar para suas casas.

Segundo as autoridades, o incêndio não destruiu nenhuma casa nem deixou feridos, mas alcançou "uma parte ínfima" de floresta da ilha, patrimônio mundial da Unesco, indicou à televisão pública RTP o presidente do serviço de proteção civil, Antonio Nunes.