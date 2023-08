Agosto Lilás: 1ª Marcha em Defesa das Mulheres acontece em Fortaleza neste sábado

Lia Gomes (PDT), parlamentar e procuradora da Mulher da Alece, afirmou que a iniciativa teve apoio da união de vereadoras e vereadores do Interior. “É importante para levantar essa pauta. Chamar atenção para as diversas formas de problemas que as mulheres encontram, como a desigualdade salarial, a violência, que é a mais gritante, a luta por igualdade”, afirma.

“É muito simbólico que a gente possa ocupar as ruas para exigir cada vez mais e melhores políticas públicas que venham possibilitar as mulheres viverem livres dessa onda de violência, misoginia e machismo que ataca nossos direitos, fere nossa alma e nossa existência”, diz Larissa Gaspar.

A ação foi feita em alusão à campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar sobre a importância do enfrentamento da violência contra a mulher. A deputada estadual Larissa Gaspar (PT), presente no evento, também relembrou que neste mês acontece o aniversário da Lei Maria da Penha e da Lei de Combate à Violência Política de Gênero.

Mulheres da política e de movimentos sociais do Ceará se reuniram neste sábado, 5, para realizar a 1ª Marcha em Defesa das Mulheres. Organizada pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a marcha foi iniciada na sede do órgão, na avenida Desembargador Moreira, e finalizada na Praça Portugal.

Stefany Mendes, do coletivo Polo Trans, destacou a importância de mulheres trans e travestis nos espaços de discussão política dos direitos das mulheres. “De certa forma ainda é um espaço de exclusão, de não acolhimento. Então é resistência estarmos aqui para dizer que existimos, de reafirmar nossa identidade enquanto mulheres também”, afirma.

A vereadora de Limoeiro do Norte ngela Maria da Silva (PSB) chamou atenção para os feminicídios ocorridos no interior do Estado. “A cada dia nos deparamos no nosso município, nos municípios vizinhos, com feminicídios, com as mulheres sendo submissas aos homens. Temos que estar juntas, encorajando, nos defendendo”, destaca.

A marcha contou ainda com a presença da senadora Augusta Brito (PT) e com representantes de outros movimentos sociais. As participantes foram acompanhadas por viaturas do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal, de agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).