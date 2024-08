Cerca de 100 pacientes recebem próteses oculares no HGF

Entrega é realizada anualmente para beneficiários de todo o Estado; lentes são moldadas de acordo com as características de cada usuário

Realizado há 22 anos através de parceria entre os setores de oftalmologia e assistência social do HGF, o mutirão tem como objetivo auxiliar na autoestima dos pacientes que tiveram desde problemas de saúde, como tumores e infecções, até acidentes resultantes em traumas e perfurações.

Cerca de 100 pacientes participaram do mutirão para entrega de próteses oculares no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), durante a manhã desta quinta-feira, 22, na Capital. Os beneficiários são pessoas de todas as regiões do Ceará, que por algum motivo perderam pelo menos um dos olhos.

De diferentes cores e tamanhos, as lentes são aplicadas em acordo com a melhor adaptação estética e vascular. Para identificar a lente mais adequada, cada paciente passa por análise de profissionais do hospital, que determinam qual prótese se assemelha mais ao olho contralateral (que a pessoa possui desde nascença).

“Por vários motivos o paciente pode vir a perder o olho e essa perda desfigura, modifica muito a estética facial. A prótese vem justamente para recompor, restituir essa fisionomia, melhorando a autoestima e a autodeterminação de nossos pacientes”, explica o oftalmologista do HGF, Felipe Miranda.

Entre os beneficiados nesta edição do Mutirão esteve Manuel Falcão, 68, morador do município de Paracuru. No último mês de dezembro, o aposentado passou por cirurgia para a remoção de um tumor, onde também teve que retirar o olho direito.