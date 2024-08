Na Alemanha, incêndio em roda-gigante de festival de música deixa 30 pessoas feridas

O fogo começou em uma das cabines da roda-gigante e se espalhou para a cabine seguinte, cobrindo o brinquedo com uma fumaça espessa. Um helicóptero foi usado na operação de resgate e os feridos foram levados a um hospital nas proximidades. A causa do fogo ainda não é conhecida.

Trinta pessoas ficaram feridas depois que a roda-gigante de um festival de música na Alemanha pegou fogo no sábado, 17. O incêndio no Highfield Festival, próximo a cidade de Leipzig, foi controlado rapidamente, de acordo com a Deutsche Welle (DW) .

De acordo com os organizadores, 30 mil pessoas compunham o público do Highfield Festival, às margens do lago artificial Stormthaler. A programação incluía atrações como Macklemore, The Kooks, Flogging Molly e Rise Against.

O rapper alemão Ski Aggu era quem se apresentava no momento do incêndio. Em um vídeo postado no Instagram, ele disse ter sido orientado a não interromper a performance, a fim de evitar um ataque de pânico em massa.