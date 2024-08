Bombeiros controlam incêndio em edifício histórico de Londres

Os bombeiros britânicos controlaram os "últimos focos" de um incêndio que surgiu neste sábado (17) no telhado do edifício histórico Somerset House, um centro de arte localizado no coração de Londres.

Cerca de 125 bombeiros e 20 caminhões tiveram que intervir no incêndio, informou a brigada de bombeiros de Londres na rede social X.

"O incêndio em #SomersetHouse está sob controle e as investigações sobre a causa começarão agora", publicou no X.