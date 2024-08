Coren denuncia Albert Sabin por "condições inadequadas" nas salas de repousos de profissionais

Além das condições das salas de repouso, a equipe do Conselho identificou a presença de lixos biológicos concentrados na saída da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e na entrada do centro cirúrgico do hospital

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) realizou uma vistoria noturna no Hospital Infantil Albert Sabin e constatou que os pontos de repouso utilizados pelos profissionais que atuam na unidade estão sob “condições inadequadas”. O Coren-CE também verificou que alguns dos servidores precisam dormir no chão devido a falta de espaço no recinto. A fiscalização foi na última terça-feira, 13.

“Alguns locais possuem cheiro forte, não há espaço adequado e alguns profissionais são obrigados a dormir no chão, como é o caso do expurgo, Central de Material e Esterilização (CME) e do centro cirúrgico e da sala de recuperação”, consta no vídeo publicado pelo Coren nas redes sociais.

Além das condições das salas de repouso, a equipe do Conselho identificou a presença de lixos biológicos concentrados na saída da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e na entrada do centro cirúrgico do hospital.