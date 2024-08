Justiça concede prisão domiciliar à mulher presa na BR-116 com 11 quilos de cocaína

Prisão havia sido realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A prisão domiciliar ocorre com o monitoramento de tornozeleira eletrônica

Carlaine Mendes de Oliveira, que havia sido presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus intermunicipal com destino a Juazeiro do Norte, com 11,5 kg de cocaína, teve prisão domiciliar concedida em audiência de custódia. A prisão ocorreu na terça-feira, 13, na BR-116, em Itaitinga.

Conforme a decisão judicial obtida pelo O POVO, a mulher é mãe de uma criança menor de 12 anos e que depende de seus cuidados. Por essa razão, o juízo concedeu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. A outra mulher presa na operação da PRF, Roseli Pereira Chaves, teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva.

Conforme os autos, as duas mulheres estavam com a droga em bolsas de colo. O ônibus tinha como destino Juazeiro do Norte. Aparelhos telefônicos também foram apreendidos na ação.