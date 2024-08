Incêndio é registrado em vegetação no terreno da Base Aérea de Fortaleza

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam no local para controlar fogo

Um incêndio atinge a vegetação do terreno da Base Área de Fortaleza, na BR-116, na noite desta terça-feira, 13. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam no local para controlar fogo.

De acordo com informações preliminares dos Bombeiros, agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 19 horas. Pelo menos duas guarnições de combate foram deslocadas até a área.



Fogo é percebido também do lado externo do terreno da Base Aérea. Segundo CBMCE, é possível que chamas tenham iniciado fora e se alastrado para dentro, por conta da posição do vento.