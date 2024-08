Dois caças Rafale sofrem acidente na França; buscas por dois tripulantes foram iniciadas

Um acidente entre dois caças Rafale da Força Aérea Francesa ocorreu nesta quarta-feira (14) no leste do país e foram iniciadas "operações de busca" do instrutor e de um aluno piloto de um dos aviões, informaram as autoridades militares.

Os caças do esquadrão de Rafale da base aérea de Saint-Dizier (leste) colidiram, indicou à AFP um porta-voz da Força Aérea em Paris.

O piloto de uma das aeronaves conseguiu se ejetar e se salvou.