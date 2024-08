Travesti é morta a pauladas e pedradas no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Safira, de 39 anos, desapareceu no sábado, 10, tendo sido morta no domingo, 11. Família confirmou a informação nessa terça-feira. Polícia Civil investiga o caso

Uma travesti de 39 anos, conhecida como Safira, dada como desaparecida no sábado, 10, teve a morte confirmada nesta terça-feira, 13. A vítima foi morta no domingo, 11, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, a golpes de paus e pedras.



Apesar do corpo ter sido recolhido no mesmo dia do crime, somente nessa terça seus familiares realizaram o reconhecimento na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).

Eles chegaram a denunciar o desaparecimento à 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada em ocorrências do gênero.