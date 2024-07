Carro pega fogo em frente ao Mercado São Sebastião, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por diversas ligações de populares, que alertaram a fumaça e as chamas. Não houve vítimas.

Conforme os bombeiros, o motorista trafegava pela via, quando foi alertado por outros condutores do fogo. Ele desceu do automóvel e tentou conter as chamas com um extintor, porém sem êxito.

Chamas consumiram veículo rapidamente. Não houve vítimas Crédito: Divulgação/ CBMCE

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o carro teve perda total. Conforme o motorista, os documentos do veículo estavam no carro e foram consumidos pelas chamas. O condutor se responsabilizou pelo reboque do veículo.