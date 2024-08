Mutirão intensifica prevenção de doenças cardiovasculares em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Seis postos de saúde de Fortaleza abriram as portas neste sábado, 10, para realizar um mutirão de prevenção contra doenças cardiovasculares. O atendimento foi previamente agendado e focou em pessoas entre 20 e 59 anos. Iniciativa surgiu após profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) identificarem que 1.458 fortalezenses têm maior prevalência de risco cardiovascular. 30 dessas pessoas foram contatadas e agendadas para o mutirão do posto de saúde Pio XII, no bairro São João do Tauape. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma delas é Ivoneide Ferreira, de 54 anos, que mora no bairro e afirmou, logo após sair da sala de odontologia, que gostou “muito” de “ter passado por médico, nutricionista, dentista… Chequei logo tudo”.

Albaniza Nunes, 54, foi avisada do mutirão pela sua agente de saúde. “Quando me chamaram para vir hoje, eu amei”, afirmou ela. “Vou ser bem sincera. Sou muito feliz com UPAs, postos de saúde, porque sempre sou atendida por eles. Vou até fazer cirurgia no ouvido daqui um tempo”. “Tem nutricionista, enfermeira, dentista, eletrocardiograma hoje. Aproveito tudo, sabe? Não tem nada melhor que prevenir”, acrescentou a moradora da Cidade 2000. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O caráter multidisciplinar do mutirão é necessário, pois as doenças cardiovasculares podem afetar todo o corpo, argumentou Patrícia Costa, uma das odontologistas participantes do mutirão deste sábado. “Como são sistêmicas, as doenças acabam envolvendo o corpo todo. O diabetes, por exemplo, chega a influenciar na odontologia, há complicações vasculares, dificuldade de cicatrização, dificuldade na coagulação do sangue. Então, isso acaba influenciando a saúde bucal também”. “Todo mundo do mutirão passa aqui hoje. O ideal é passar por avaliação, tratar infecções, receber orientações sobre higiene bucal. Para as pessoas terem mais informações e conseguirem se prevenir. A gente tem sempre o cuidado de tratar a boca para que a saúde em geral esteja alinhada”, acrescentou.

Ainda, salientou que a SMS avaliará o mutirão de hoje nos próximos dias. “Precisamos saber como foram as ausências, se algum ponto não funcionou e precisa melhorar”, disse. Ela revelou que haverá outros mutirões em breve para contemplar todo o público-alvo com risco cardiovascular. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2024: Prefeitura realiza mutirão de saúde para detectar doenças cardiovasculare no Posto de saúde Pio XII. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal IA ajudou a mapear público-alvo do mutirão Conforme explicou Luciana, o público-alvo das ações — 1.458 fortalezenses entre 20 e 59 anos — foi mapeado por meio do Programa de Monitoramento da Atenção Primária à Saúde.