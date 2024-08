Dia da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal: veja mitos e verdades

Nesta quinta-feira, 8 de agosto (08/08), é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína do complexo SMN, responsável pela sobrevivência do neurônio motor.

Tratamento da AME tem mais efeito com diagnóstico precoce; VEJA



Esses neurônios são encarregados de controlar os gestos voluntários do corpo, como respirar, engolir e se mover. Ou seja, eles influenciam diretamente sistemas vitais do corpo humano, fazendo com que os pacientes percam progressivamente os movimentos do corpo.