Incêndio atinge três barracas de praia localizadas no Vila do Mar, Em Fortaleza

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas na madrugada deste sábado, 10, para atender uma ocorrência de incêndio em três barracas de praia localizada no Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O incêndio ocorreu por volta das 4h50 e não vitimou nenhuma pessoa.

A ação dos bombeiros ocorreu após o acionamento pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Três guarnições foram acionadas para combater o incêndio.

De acordo com o CBMCE, as chamas iniciaram na Barraca Estrela do Mar, ganhando proporção e colocando em risco outras barracas. Após a repressão das chamas, a corporação identificou que outras duas barracas foram atingidas, sendo elas a Barraca Skyna Gourmet e Barraca do Zezinho.