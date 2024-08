Fortaleza: Justiça Itinerante vai para os Vapt Vupts em agosto; veja datas e bairros

Os Vapt Vupts localizados nos bairros Centro, Papicu e Antônio Bezerra recebem entre os dias 12 e 14, entre 21 e 23 e entre 28 e 30 de agosto, o atendimento do projeto “Justiça Itinerante”, promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Ceará.

De 12 a 14, o serviço chega ao Vapt Vupt do Centro, na semana seguinte, de 21 a 23, chega ao Vapt Vupt do RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, e na última semana, entre 28 e 30, vai para a sede do Vapt Vupt em Fortaleza.

O atendimento acontece por ordem de chegada. E caso haja interesse por parte do público, é possível realizar um pré agendamento para demandas de conciliação, a ser feito com o preenchimento de um formulário.

Serviço

Atendimentos do “Justiça Itinerante” em Agosto

Centro