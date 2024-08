Gestores da SSPDS se reúnem com pesquisadores de universidades cearenses

Já o titular da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que “a experiência acadêmica vasta e profunda que eles (acadêmicos) têm na área dos estudos sobre a violência poderão contribuir muito com o diagnóstico sobre o nosso trabalho contra grupos criminosos no Ceará”.

Gestores da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ( SSPDS ) se reuniram na tarde desta terça-feira, 6, com professores e pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará ( Uece ) e da Universidade Federal do Ceará ( UFC ). Na pauta, o fortalecimento do diálogo entre a SSPDS e a academia, conforme divulgou a pasta.

Como O POVO divulgou na última quinta-feira, 1º , Barreira é cotado para assumir o cargo de cientista-chefe da SSPDS, vago desde o último mês de fevereiro. O nome dele já teria sido aprovado pelo secretário Roberto Sá, aguardando apenas oficialização por parte do Governo do Estado.

O sociólogo César Barreira, fundador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da UFC, por sua vez, classificou o encontro como “histórico”. Ele diz estar “querendo fazer esse diálogo para colaborar, ajudar, e de certa forma, ter uma abertura maior com a Segurança Pública”.

O trabalho proposto foi batizado de "Políticas de Segurança Pública no Ceará: Estratégias, Inovações e Metodologias de Avaliação" e terá orçamento de cerca de R$ 1 milhão.



A pesquisa deverá abarcar quatro eixos: analisar a dinâmica do crime local (principalmente quanto ao cenário das facções criminosas); a estrutura e atuação dos órgãos de segurança pública; as condições de saúde mental dos profissionais de segurança; e análise dos sistemas de inteligência e informação do setor.



Além de César Barreira, o encontro desta terça contou com a participação de Jânia Diógenes Aquino, também professora e pesquisadora do LEV/UFC; João Paulo Pereira Barros, do Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violências e Produção de Subjetividades (Vieses/UFC); Glaucíria Mota Brasil e Geovani Jacó de Freitas, respectivamente, do Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética (Labvida) e Laboratório Conflitualidade e Violência (Covio), ambos da Universidade Estadual do Ceará (Uece).