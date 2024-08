Avenida Sargento Hermínio passa por obra e tem trecho interditado

De acordo com entidade, obra teve início na sexta-feira, 2 de agosto, e ocorre visando a implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMCs), equipamentos que monitoram, em tempo real, as redes de abastecimento.

Local passa por interdição em razão do serviço, que deve ser concluído na segunda-feira, 5.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza uma obra na avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza, em trecho próximo ao cruzamento com a rua Professor Pedro de Moraes Borges.

"O serviço tem o objetivo de aperfeiçoar o abastecimento, melhorar o controle da pressão e reduzir as perdas de água", destaca companhia. Via está sinalizada e agentes de trânsito auxiliam o tráfego do local.

A avenida passou por um longo projeto de requalificação, que foi iniciado em 2003, ainda na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães, e conclusão apresentada no dia 11 de março de 2024.