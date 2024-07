Colégio dos Bombeiros no bairro Jacarecanga abre inscrições para EJA

Crédito: Capitão Francisco Eduardo Fideles Dutra/Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, abriu 50 vagas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo é possibilitar que o público conclua o ensino médio. As inscrições vão até esta quarta-feira, 31, com etapas online e presencial.



“O conteúdo (dado no EJA) é direcionado para o cidadão conhecer seus direitos e deveres, dos conteúdos que poderão lhe proporcionar uma vida produtiva”, afirmou o coordenador pedagógico, Justo Geraldo Barros.

Como fazer a inscrição?



Para participar do processo, os candidatos devem preencher um formulário online e comparecer à sede do Colégio, no bairro Jacarecanga, com os seguintes documentos: RG e CPF (original e cópia), comprovante de residência atualizado, duas fotos 3x4 e histórico escolar.