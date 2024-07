Cearense é investigado por supostamente armazenar e compartilhar conteúdo sexual infantil

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 31, um mandado de busca e apreensão em um imóvel de Fortaleza. O objetivo foi identificar um cearense, possível suspeito de armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes pela Internet.

Durante a operação, o celular do investigado foi encontrado em um terreno baldio ao lado do imóvel. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido.

A investigação começou pela Polícia de Investigações do Chile (PDI), que monitorou grupos de compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil em aplicativos de mensagens, nos quais havia a participação de vários brasileiros.