Morre Otacílio Bessa, diretor da Escola Adauto Bezerra, em Fortaleza

A Secretaria da Educação do Estado publicou em suas redes sociais uma nota informando sobre a morte de Otacílio Bessa; a causa da morte não foi divulgada

“Sua preocupação constante com o futuro de milhares de jovens refletiu-se em seu trabalho incansável na formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da vida”, dizia outro trecho.

No comunicado, a Seduc celebrou o trabalho e legado deixado pelo gestor: “Otacílio foi um exemplo de educador , dedicando sua vida à luta por uma educação pública de qualidade e libertadora.

Morreu o professor Otacílio Bessa, diretor da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, em Fortaleza . A informação foi divulgada em nota na noite deste sábado, 27, pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

A Secretaria também se solidarizou com a família, os amigos e a comunidade escolar pela perda. A causa do falecimento do educador não foi informado pela nota.

Otacílio Bessa foi professor da rede estadual de ensino desde 1998, de acordo com a Seduc. Ele também foi coordenador Pedagógico e diretor da Escola CAIC Maria Alves Carioca até o ano de 2013.

Graduado em Licenciatura em Geografia e Bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi licenciado em Gestão da Educação Pública pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Além disso, fez mestrado em Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.