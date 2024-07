Traficante internacional que estava foragido da Justiça cearense é preso em MG

Já a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (Ficco/MG) realizou as diligências que contribuíram para a abordagem policial, que foi realizada em conjunto com os policiais militares. O preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Ituiutaba/MG para as providências decorrentes.

Fazem parte da Ficco-CE, a PF, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SAP).