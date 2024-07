Polícia espanhola prende ex-juíza argentina envolvida em rede irregular de adoções

A Polícia espanhola informou, nesta quinta-feira (25), que prendeu uma ex-juíza argentina que estava foragida e era procurada por suposta participação em uma rede "irregular" de adoções em seu país.

A mulher, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades espanholas, mas que a imprensa argentina identificou como Alejandra Velázquez, é suspeita de "lucrar" financeiramente quando desempenhava o cargo de titular de um Tribunal de Família em Pilar, perto de Buenos Aires, capital da Argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ex-juíza propôs as assistentes sociais, integrantes da equipe técnica do tribunal do qual era responsável, que fossem aos bairros pobres para “obter barrigas”, acrescentou a polícia.