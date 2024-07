Instituição promoverá evento de comemoração e destaca a luta pela "PEC do Diploma"

A Associação Cearense de Imprensa comemora 99 anos neste domingo, 14. A instituição promoverá evento para marcar a data, no terraço da Casa do Jornalista, no Centro de Fortaleza.

O presidente da Associação, Helly Ellery, destacou a pauta incorporada ao evento. “Uma firme militância e defesa para aprovação da PEC do Diploma, que devolve a formalização e o preparo técnico e ético dos jornalistas e das jornalistas”, afirma.

A entidade foi fundada em 14 de julho de 1925, chamada de Associação dos Jornalistas Cearenses. A mudança para a nomenclatura atual ocorreu para filiação à Associação Brasileira de Imprensa.