Incêndio atinge casa no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza

Um incêndio atingiu uma casa localizada no bairro Dionisio Torres, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBCME), não houve vítimas.

Informações preliminares apontam que o fogo ficou confinado em apenas um cômodo da residência, que teve perda total. Nos demais espaços da casa houve danos parciais, como paredes cobertas de fuligem e alguns objetos derretidos por conta do calor.