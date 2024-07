Annabelle, Batman e Friends: veja as perdas na Casa Warner após incêndio

A atração, presente no local desde o dia 14 de junho, ficaria aberta ao público até o final deste mês. Entre os equipamentos mais marcantes que provavelmente foram destruídos pelo fogo está a boneca usada no filme "Annabelle", a capa original usada pelo ator Christopher Reeve em "Super-Homem" e o figurino original de "Harry Potter".

Na madrugada desta terça-feira, 9, um incêndio tomou conta da Casa Warner , localizada em um shopping no Rio de Janeiro. No local, havia diversas peças memoráveis de filmes icônicos pertencentes à empresa que estava protagonizando o evento.

Por conta do aniversário de 25 anos do homem-morcego, diversas peças representando a atração foram atingidas pelo fogo. Entre os materiais presentes no evento, havia uma camiseta assinada pelo icônico diretor da trilogia "O Cavaleiro das Trevas", Christopher Nolan.

Segundo a direção do evento, não havia pessoas no local; portanto, não houve vítimas afetadas pelo fogo. Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias que ocasionaram o incêndio.

Na Batcaverna interativa ao público, era possível ver os apetrechos como armaduras e veículos, além dos computadores e monitores de vigilância.

Annabelle

Uma das bonecas mais icônicas do mundo cinematográfico é a Annabelle. A boneca original que esteve presente durante as gravações da trilogia de filmes de terror estava no local e foi completamente carbonizada.

Friends e The Big Bang Theory

Espaços interativos eram disponibilizados ao público. Um deles era o icônico sofá da série "Friends", com o bar Central Perk ao fundo. Além disso, havia uma representação da porta do apartamento do personagem Sheldon, de "The Big Bang Theory".

Harry Potter

O filme com temática mágica foi outro que teve peças originais expostas durante o evento e que provavelmente foram perdidas. Havia também instalações como a plataforma 9 ¾, o chapéu seletor e a Capa da Invisibilidade.

