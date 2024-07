Motociclista morre após ser atingido por caminhão na BR-116, em Fortaleza

Vítima, que tinha 69 anos, colidiu com outro motoqueiro e, ao cair no solo, foi atropelado pelo caminhão. O acidente provocou um longo congestionamento na rodovia

Um motociclista de 69 anos morreu na tarde desta quarta-feira, 17, em um acidente de trânsito registrado no quilômetro 3 da BR-116, em Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu com outro motociclista e, ao cair na pista, foi atropelado por um caminhão.



O motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. Um inquérito policial deve ser instaurado para investigar as circunstâncias do caso. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada para o caso, informou a PRF.