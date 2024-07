Suspeito de tentativa de homicídio contra dois PMs é preso em Fortaleza

O homem, de 34 anos, seria suspeito de participar de tentativa de homicídio contra dois policiais militares em serviço, no município de Itapipoca

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio. O suspeito foi capturado na manhã desta terça-feira, 16, em um imóvel localizado no bairro João XXIII, em Fortaleza, por agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ele é apontado como participante de ações criminosas em Itapipoca, distante 136,55 km da Capital.

Conforme apuração policial, o alvo da operação teria envolvimento num crime de tentativa de homicídio contra dois policiais militares em serviço, em junho de 2023. Na época que o crime foi registrado, um fuzil foi confiscado.

As investigações se basearam no mandado de prisão do homem, que seria integrante de uma grupo criminoso na região de Itapipoca e que responde por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.