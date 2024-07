Visita guiada em Fortaleza passa por pontos históricos de abastecimento de água; saiba como participar

As vagas são limitadas, com inscrições por meio de formulário no site da Cagece e nas redes sociais @oficialcagece. As saídas são sempre às 9 horas, na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres. Os participantes deverão chegar ao local com 15 minutos de antecedência. A duração do percurso é de 2h30min.

Serviço

Visita guiada por pontos históricos de abastecimento de água

Quando: dias 10, 17 e 24 de julho, às 9 horas

Saída e chegada: Praça da Imprensa, no Dionísio Torres. Fortaleza (CE)

Inscrições pelo formulário eletrônico