Menina de 12 anos morre após motocicleta colidir contra poste no bairro Vicente Pinzón

A vítima estava em uma motocicleta junto com outras três pessoas, quando houve a colisão contra um poste de luz. Circunstâncias do acidente são investigadas

Uma menina de 12 anos morreu em um acidente no último domingo, 14, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A tragédia se deu após uma motocicleta, que levava a vítima e outras três pessoas, colidir contra um poste de luz .

Ainda conforme a pasta, a Polícia Civil do Estado (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte.

“Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local”, complementa a pasta.

As investigações estão a cargo do 9º Distrito Policial (9º DP).