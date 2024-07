Delegado da Polícia Civil é assaltado no Bairro de Fátima, em Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), o trio responsável pelo crime foi localizado e capturado no bairro Vicente Pinzón

Um delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi assaltado e teve sua arma roubada na noite desse domingo, 14, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. Três dos quatro suspeitos foram capturados pelas Forças de Segurança, e a arma do delegado foi recuperada.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem estaciona o carro e caminha em direção a um apartamento. Em seguida, um outro veículo se aproxima e dele saem os três criminosos armados, que obrigaram a vítima a deitar no chão e roubaram a arma.

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), o trio responsável pelo crime foi localizado e capturado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Ainda conforme a pasta, os flagranteados tinham registros policiais por roubo e tráfico de drogas.