Motorista leva tiro de raspão durante assalto em ônibus de Fortaleza

Um motorista foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo durante assalto dentro de um ônibus da linha 026 - Antônio Bezerra/Messejana na noite de sexta-feira, 12, em Fortaleza. Durante a ação, o assaltante teria disparado um tiro que atingiu a estrutura da cadeira do motorista, que teve escoriações leves. Nenhum passageiro ficou ferido.

As informações são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que informou ainda que o veículo voltou a operar normalmente na manhã deste sábado, 13.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que apura as circunstâncias do crime e reforçou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), pois as informações repassadas por meio dele podem ajudar na elucidação do caso.