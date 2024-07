Sana recebe mais uma edição de feira de adoção de animais

Durante o Sana Fest parte 2, a Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), em parceria com Bichomania Petshop e Clinica Veterinária e o Instituto Bichomania, promove o Evento de Adoção Bichomania & Sana para estimular a adoção responsável de cães e gatos de seis instituições de acolhimento no Ceará: a Causa Pet, Lar Tintin, Protetores Bola de Pelo, Abrigo Pichano, Abrigo da Estela, Animais Universitários, além de protetores independentes. Ação continua até domingo, 14, no Centro de Eventos do Ceará.

Os animais resgatados passarão por avaliações para que estejam aptos à adoção. Conforme o presidente do Instituto Bichomania e coordenador do Departamento de Cuidado Animal da FCNB, Felipe Ribeiro, o evento é o único com a presença de veterinário no local e com a entrega do animal já vacinado, vermifugado, com a coleira antiparasitária – para os que já tem idade – e castração garantidas pela Secretaria de Proteção Animal (Sepa), além do teste de calazar ainda no evento.