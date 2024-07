O POVO encerra campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no RS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.06.2024: Entrega de doações aos Correios para envio ao RS Crédito: FÁBIO LIMA

Sobre a iniciativa para arrecadar donativos, Iranilda Rufino, superintendente dos Correios no Ceará, destaca que “a palavra-chave foi parceria, com órgãos públicos, iniciativa privada e veículos de comunicação, como o grupo O POVO”. A colaboração entre as duas instituições “aumentou a visibilidade e contribuiu para o sucesso da ação”, acrescentou. As doações recebidas na sede do O POVO foram encaminhadas aos Correios, que utilizará sua malha logística para realizar a entrega dos donativos a uma centralizadora. A entidade levará os produtos coletados ao Rio Grande do Sul, seguindo orientações da Defesa Civil gaúcha. “A ação abrange o recebimento, a triagem, o transporte e a entrega de itens vindos de todas as regiões brasileiras com destino à sede da Defesa Civil, na capital gaúcha. A gestão logística da carga está sob a responsabilidade dos Correios, sendo liberada a partir de orientações da Defesa Civil do RS”, informou a superintendente.