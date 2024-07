Polícia Militar captura três suspeitos de roubo de fios elétricos em Fortaleza

Os policiais conseguiram capturar um homem que havia furtado uma quantidade de fios após receberem informações sobre suas características físicas e o local por onde ele havia fugido, repassadas pelos operadores do Nuvid.

Três suspeitos de roubar fios elétricos foram presos nesse domingo, 7, no Centro da Fortaleza . A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a ação com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).

Foram encontrados com ele um saco com vários metros de fios que haviam sido furtados. Após a prisão, o homem foi conduzido para o 34º Distrito Policial (34º DP), onde foi autuado por furto e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Mais dois presos por furto de fios

Ainda na tarde do mesmo dia, também no bairro Centro, outros dois homens foram capturados em flagrante com fios furtados.

Nessa ocasião, uma composição da PMCE também foi acionada pelo Nuvid. A dupla estava com cerca de 20 metros de fios de comunicação.

Um dos homens, de 21 anos, tem passagens por tentativa de furto, furto, roubo a pessoa e furto qualificado. O outro, de 37 anos, tem antecedentes por furto, furto qualificado, roubo e roubo a pessoa.

A dupla foi conduzida para o 34° Distrito Policial, onde foram autuados pelos crimes de furto e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

34º DP: (85) 3101 4926

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br